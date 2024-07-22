شكرا لقرائتكم خبر عن «أصول وبخيت» توقع اتفاقية للاستحواذ على 51% من «تقنية التشغيل المتطورة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية اتفاقية شراء للاستحواذ على 51% من إجمالي حصص شركة تقنية التشغيل المتطورة، مقابل قيمة إجمالية قدرها 5.100 مليون ريال، ولإتمام عملية الاستحواذ سيتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه يشترط بعد توقيع اتفاقية الشراء حصول شركة أصول وبخيت الاستثمارية على موافقة الجمعية العامة.
وأضافت أنه يشترط بعد توقيع اتفاقية الشراء تعديل كيان شركة تقنية التشغيل المتطورة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة خلال فترة (60) يوما من تاريخ التوقيع (قابلة للتمديد).
وأفادت بأنه مقابل بيع بائعان لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك 51% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلا أن تتنازل أصول وبخيت (المشتري) عن حقها بالاكتتاب.
وأوضحت أن ذلك بقيمة مليوني ريال بحد أقصى ومنحه للبائع (سامية يحيى عبدالله اليحياء) للاكتتاب به
وأضافت أن في حال طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلا تتنازل أصول وبخيت عن حقها بالاكتتاب بمبلغ (3,334,000) ريال بحد أقصى ومنحه للبائع (عبدالرحمن يحيى عبدالله اليحياء) للاكتتاب به.
وتمنح أصول وبخيت (المشتري) والبائعون الآخرين، البائعان "المشار إليهما في الفقرة 1" أعلاه حق المشاركة في الاكتتاب بالشركة المستحوذ عليها مع تطبيق خصم نسبته (20%) على سعر الطرح.
وأوضحت أن مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو 10 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء، وذلك وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن أسباب الصفقة: تعزيز القدرات التقنية: إذ تستهدف أصول وبخيت من هذه الصفقة إلى تعزيز قدراتها التقنية من خلال شركة متخصصة بهذا المجال والتي ستساهم في تسريع تنفيذ خطط أصول وبخيت للتوسع بمجال التقنية المالية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: دعم الخطط الاستراتيجية: إذ تسهم الصفقة في تحقيق أهداف النمو والتوسع التي حددتها أصول وبخيت في خطتها الاستراتيجية عبر الاستفادة من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الشركة.
وتوقعت أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية وتسهم في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه يشترط بعد توقيع اتفاقية الشراء حصول شركة أصول وبخيت الاستثمارية على موافقة الجمعية العامة.
وأضافت أنه يشترط بعد توقيع اتفاقية الشراء تعديل كيان شركة تقنية التشغيل المتطورة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة خلال فترة (60) يوما من تاريخ التوقيع (قابلة للتمديد).
وأفادت بأنه مقابل بيع بائعان لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك 51% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلا أن تتنازل أصول وبخيت (المشتري) عن حقها بالاكتتاب.
وأوضحت أن ذلك بقيمة مليوني ريال بحد أقصى ومنحه للبائع (سامية يحيى عبدالله اليحياء) للاكتتاب به
وأضافت أن في حال طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلا تتنازل أصول وبخيت عن حقها بالاكتتاب بمبلغ (3,334,000) ريال بحد أقصى ومنحه للبائع (عبدالرحمن يحيى عبدالله اليحياء) للاكتتاب به.
وتمنح أصول وبخيت (المشتري) والبائعون الآخرين، البائعان "المشار إليهما في الفقرة 1" أعلاه حق المشاركة في الاكتتاب بالشركة المستحوذ عليها مع تطبيق خصم نسبته (20%) على سعر الطرح.
وأوضحت أن مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو 10 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء، وذلك وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن أسباب الصفقة: تعزيز القدرات التقنية: إذ تستهدف أصول وبخيت من هذه الصفقة إلى تعزيز قدراتها التقنية من خلال شركة متخصصة بهذا المجال والتي ستساهم في تسريع تنفيذ خطط أصول وبخيت للتوسع بمجال التقنية المالية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: دعم الخطط الاستراتيجية: إذ تسهم الصفقة في تحقيق أهداف النمو والتوسع التي حددتها أصول وبخيت في خطتها الاستراتيجية عبر الاستفادة من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الشركة.
وتوقعت أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية وتسهم في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية.