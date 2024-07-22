شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 254.29 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين عند آخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 290.61 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 266.40 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 254.29 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 217.96 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.53 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 145.31 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر أوقية الذهب 9038 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2034 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 290.614 ألف ريال.