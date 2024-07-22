شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 254.29 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين عند آخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 290.61 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 266.40 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.53 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 145.31 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 290.61 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 266.40 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 254.29 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 217.96 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.53 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 145.31 ريال.