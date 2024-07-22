شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «جاهز» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 2024/12/17م ولمدة أربع سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المرشح عليه استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والشروط العامة لعضوية مجلس إدارة الشركة الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة، وأن يستكمل المتطلبات التالية:
1- تقديم طلب يفيد برغبته بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة متضمناً وسائل التواصل الخاصة به.
2- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والإنجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
3- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة، وبإلامكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.
4- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية/جواز السفر لغير السعوديين ، بطاقة العائلة-إن وجدت-، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المرشح عليه استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والشروط العامة لعضوية مجلس إدارة الشركة الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة، وأن يستكمل المتطلبات التالية:
1- تقديم طلب يفيد برغبته بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة متضمناً وسائل التواصل الخاصة به.
2- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والإنجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
3- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة، وبإلامكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.
4- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية/جواز السفر لغير السعوديين ، بطاقة العائلة-إن وجدت-، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة.