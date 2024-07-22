شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض يعلن الانتهاء من تجهيز قاعة نفرتيتى لاستقبال المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الإنتهاء من تجهيز قاعة نفرتيتي بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، لاستقبال كافة المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة، والتي تتسع لأكثر من 1500 فرد.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمعارض، أنه تم تجهيز القاعة وتطوير البنية التحتية، وتحديث لاجراءات الحماية المدنية، لتتناسب مع مختلف الأنشطة والخدمات ومنها تنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة.

ولفت إلى أن قاعة نفرتيتي أصبحت مجهزة بأنظمة متطورة للصوت والإضاءة والترجمة الفورية لعدة لغات، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمُنظمين والمُشاركين في الفعاليات المختلفة.

وتابع أنه تم توفير مكان مخصص للفرقة الموسيقية لاستقبال الحفلات والأنشطة الترفيهية، ضمن مخطط الهيئة لتعظيم الإيرادات وإضافة أنشطة جديدة.

وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعكف علي على تنشيط سياحة المؤتمرات والمعارض بشكل مستمر من خلال خطط للترويج والتسويق، إذ يعد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات من أبرز الأدوات لتنشيط تلك النوعية من السياحة.



