شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 99 % من مساحة الأراضى الزراعية توفر الأمن الغذائى لحائزيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين تقرير حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1 "نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة" لجمع بيانات المزارع الأسرية وغير الأسرية، لتوفير معلومات تفصيلية لرصد وحساب المؤشر.

وجاء ذلك بالاعتماد على المنهجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وفقاً للأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويقيس هذا المؤشر التقدم نحو تحقيق الغاية 2-4 من غايات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والتي تركز على ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية قوية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030.

ومن الجدير بالذكر أنه بالإعلان عن قيمة المؤشر، ستنضم مصر إلى 47 دولة أخرى من دول العالم هي فقط من قامت بالإبلاغ عن قيمة المؤشر ومن بينها أربعة دول عربية هي (البحرين، عمان، قطر، ليبيا).

وقد أظهرت نتائج المسح الأتي:

- 99% من الأراضي الزراعية توفر الأمن الغذائي لحائزيها.

- 94% من الأراضي الزراعية لها وثائق رسمية تضمن لحائزيها حقوقهم القانونية.

- 91% من الأراضي الزراعية منتجة ومستدامة للزراعة (تربة جيدة غير متدهورة).

- 89% من الأراضي الزراعية تحقق ربحية وقيم جيدة لصافي الدخل الذي يحصل عليه حائزيها.

- 74% من الأراضي الزراعية تلتزم بالحدود الأمنة لاستخدام مبيدات الآفات.

- 70% من مساحة الأراضي الزراعية لديها توافر في المياه المخصصة للري.

- 67% من الأراضي الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة.

- 66 % من الأراضي الزراعية تلتزم باستخدام تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة.

- 58% من الأراضي الزراعية معدل الأجور للعاملين بها يضمن لهم حياة كريمة.