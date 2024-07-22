شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات المشهد السياسى الأمريكى تقود أسعار الذهب للارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عدم خوضه للانتخابات القادمة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس -الأكثر نشاطا- بنسبة 0.33% إلى 2406.90 دولار للأوقية، وفقا لبيانات "بيسنيس انسايدر" الأمريكي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% إلى 2406.42 دولار للأوقية.

وأعلن "بايدن" أمس في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه قرر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وترشيح نائبته "كامالا هاريس" بديلا له.

وقال كايل رودا، محلل أسواق مالية في Capital.com، إن آفاق التيسير النقدي وحالة الاضطراب السياسي في أمريكا تدعم أسعار المعدن النفيس، الظروف مهيأة لأن يشهد الذهب مستوى قياسيا جديدا قبل نهاية عام 2024"، وفق شبكة "سي إن بي سي".

وفيما يخص المعادن النفيسة الآخرى، استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 29.32 دولار، وتراجع سعر البلاتين الفوري 0.41% إلى 962.01 دولار للأوقية.