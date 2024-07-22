شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تستقبل نائب بنك الاستثمار القومى لمناقشة دور البنك بدعم جهود التنموية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وذلك لاستعراض الملفات والمشروعات التي يعمل عليها البنك، ودوره في دعم جهود الدولة التنموية، في إطار لقاءاتها المستمرة التي تقوم بعقدها مع قيادات الوزارة والهيئات والجهات التابعة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استمرار بنك الاستثمار القومي في تحقيق رسالته نحو النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة إنشاء وتنفيذ المشروعات، في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك يمثل أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية، بما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، ساهمت في إضافة طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية، مشيرة إلى الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية في تأهيل وبناء القدرات المؤسسية والكوادر لدعم قدرة البنك على مواكبة متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد القومي.

وناقش اللقاء دور البنك وجهوده ومساهمته فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة.



