شكرا لقرائتكم خبر عن البترول:توقيع عقد مشروع المدرسة التكنولوجية التطبيقية بمحافطة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لاستراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول واستمراراً للتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى وحرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المجتمع المحيط، تم توقيع عقد مشروع المدرسة التكنولوجية التطبيقية للتعليم الفنى بمدينة العلمين بمحافظة مطروح والتى سيتم تنفيذها بالتعاون بين شركة عجيبة للبترول وشركتى إينى ولوك أويل ومؤسسة السويدى اليكتريك فونديشن .

وقع العقد المهندس ثروت الجندى رئيس شركة عجيبة للبترول، وحنان الريحانى عضو مجلس ادارة مؤسسة السويدى فونديشن بحضور فاني ليونيلو مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة إينى الإيطالية ومسئولى المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة عجيبة للبترول.

وتم إعداد مشروع المدرسة التكنولوجية التطبيقية بمدينة العلمين بمحافظة مطروح وتبنيه ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية لما تساهم فيه من تحسين نظام التعليم الفني في المرحلة الثانوية واكساب الطلاب المهارات الفنية والمهنية ذات الصلة المتعلقة بالتوظيف ، ويستهدف المشروع تخريج ما يقرب من 750 طالباً وطالبة من أبناء محافظة مطروح خــــــلال 3 سنوات .



