شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: انتقال 7 شركات من سوق الشركات الصغيرة إلى السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات التي نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي 7 شركات، مضيفًا أن البورصة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطًا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للنمو والتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثَم الانتقال للسوق الرئيسي.

وجاء ذلك خلال افتتاح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، جلسةَ التداول اليوم الاثنين، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال شركة "لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي" من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة.

وأوضح الشيخ أن فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أنه يعمل بمثابة "حاضنة أعمال" ومحطة مؤقتة تستقر فيها الشركة لمدة من 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي.

وأضاف رئيس البورصة: نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.