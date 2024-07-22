شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.10 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.

وارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57 % إلى 83.10 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا أو 0.52 % إلى 80.55 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.

وأثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين وبلغ 4.7 % في الربع الثاني مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في الصين، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار.



