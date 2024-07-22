شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز دمياط الجديدة" يتابع تنفيذ تكليفات وزير الإسكان خلال زيارته للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى جاءت خلال زيارته وقيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة دمياط الجديدة.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اجتماعا بحضور الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس الأمناء ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونى ومسئولي الجهاز، لمتابعة تنفيذ التكليفات.

وتم خلال الاجتماع، التوجيه بضرورة زيادة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين بالمدينة، وتعزيز وتعظيم دور مجلس الأمناء وسبل زيادة موارده المالية للصرف على الخدمات التي يقدمها المجلس لسكان المدينة.

وفيما يخص المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة والتى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، وجه رئيس الجهاز بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها كل إدارة بالجهاز لتنفيذ تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وجه بضرورة التواجد الميداني والمتابعة اليومية لجميع مديرى الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لشكاوى سكان المدينة وحلها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الإسكان.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير، للتصدي بكل حزم وحسم لإزالة كافة المخالفات والإشغالات، وتنظيم دوريات على مدار اليوم لمنع أى حالات تعد وإزالتها فوراً للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وكذا التنسيق الكامل بين إدارات الجهاز المعنية ومسئولي المواقف بالمدينة، لمتابعة حالة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين، والالتزام بتعريفات خطوط السير ومواجهة أي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي استغلال للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وضرورة تطوير الطرق الرئيسية والداخلية وتنفيذها بأفضل جودة ممكنة والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفى السياق ذاته، شدد رئيس الجهاز على سرعة استقبال طلبات التصالح من المواطنين وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على وتسريع معدلات الأداء فى هذا الملف الحيوى.

وأكد رئيس الجهاز، على أنه يولى ملف النظافة والتجميل اهتماماً بالغاً، والذى يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية، من خلال الدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافة السكانية العالية، لتحسين مستوى النظافة حيث يتم يومياً رفع حوالي ( 200 ) طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الجهاز ضرورة الاستفادة القصوى من وجود المدينة على شاطيء البحر المتوسط، وإتاحة الفرص السياحية الاستثمارية، لتعظيم الموارد المالية المستدامة، واستغلال المواقع المميزة بالمدينة لوضع إعلانات بها، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات، للصرف منها مستقبلاً على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.