شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق برنامج ITI Tech-Law لخريجى كليات الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق برنامج ITI Tech-Law لتدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق على إتقان استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية المتطورة.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن البرنامج يأتي كخطوة ملهمة لإضافة لبنة جديدة في مستقبل برامج القانون والتكنولوجيا.

أضافت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن برنامج "ITI Tech-Law"، سيكون بمشاركة 80 من نخبة خريجي كليات الحقوق بأقسامها العربي والإنجليزي والفرنسي.

ويأتي البرنامج تماشياً مع التطور التكنولوجي المتسارع، والذي يجعل من الضروري لكل قانوني ليس فقط إتقان استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الكفاءة وسير العمل، بل مواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبلوكتشين، وغيرها من التقنيات التي أوجدت عالماً جديداً مليئاً بالتحديات والفرص، بحسب رئيس المعهد.

ويشتمل البرنامج على أربعة محاور أساسية هي: (جديد تكنولوجيا المعلومات - حماية الملكية الفكرية - التشريعات والقوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات - العمل الحر).