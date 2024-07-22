شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية للرئيس التنفيذى لهيئة البترول لمنطقة مسطرد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة الميدانية بالمواقع الإنتاجية والمنشآت البترولية، قام الجيولوجى عـلاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بجولة تفقدية للمنطقة البترولية الجغرافية بمسطرد شملت شركتى القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول .

وخلال تفقد الوحدات الإنتاجية بموقع شركة القاهرة لتكرير البترول استمع رئيس الهيئة ومرافقوه لعرض توضيحى من المهندس وائـــل رزق رئيس الشركة حول آليات عمل وتشعيل أجهزة التقطير والمعالجة ومجمع انتاج البنزين ومعدلات انتاج المازوت وكميات التغذية اللازمة لتشغيل الشركة المصرية للتكرير ERC .

كما تفقد رئيس الهيئة ومرافقوه تقدم الاعمال لمشروع مستودعات التخزين الجديدة وكذلك اعمال مشروع أبراج التبريد ، بالإضافة الى متابعة تنفيذ مشروع احلال وتجديد شبكة الاطفاء الرئيسية للمنطقة الجغرافية بمسطرد فى ضوء توصيات اللجنة البترولية الجغرافية بالمنطقة.

كما قام البطل بمتابعة أعمال التشغيل بشركة أنابيب البترول والتى شملت تدفيعات الزيت الخام والمنتجات، وكذلك الموقف التنفيذى للخط 16 بوصة المعزول ( المنيا – أسيوط ) والتعرف على التحديات التى تواجه تنفيذه ووضع الحلول للاسراع فى الانتهاء من تنفيذه، كما تم متابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية للخط 36 بوصة استراتيجى (عجرود – محطة السخنة)، وخط الترباين الجديد (بدر – مطار القاهرة)، وكذلك الموقف التنفيذى لعنبر طلمبات بوتاجاز طنطا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع خط ميدور / الحمراء 12 بوصة بطول 131 كم، ومشروع إحلال وتجديد خط بورسعيد / السويس 16 بوصة.



وأكد البطل على اهمية التوافق البيئى فى المشروعات البترولية المختلفة والالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية والاهتمام بالعامل وكفاءته وتوفير بيئة عمل آمنة بما ينعكس على زيادة الانتاجية.



رافق الرئيس التنفيذي لهيئة البترول خلال الجولة نوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد حسنين وللتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة وللنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع وللبيئة والأمن الصناعى الكيميائى تامر عايش.