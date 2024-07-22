شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12174 نقطة، وبتداولات بلغت 8.345 مليار ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 439.527 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.355 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 127 شركة ارتفعت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 96، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، فقيه الطبية، وصدر، والمتحدة للتأمين، ولجام للرياضة، وتنمية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ومياهنا، وأكوا باور، وأماك، وتالكو، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 16040 نقطة، وبتداولات بلغت 34.736 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.766 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.676 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 35 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.