شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: أمر شراء جديد لعقد قائم بقيمة 8 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، اليوم، أمر شراء جديد لعقد قائم مع شركة المراكز الرقمية للبيانات (سنتر 3) لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع مراكز البيانات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.050 مليون ريال.
وأضافت أن أمر الشراء الجديد يعد امتدادا لعقد قائم لتقديم خدمات استشارية تتعلق بالتصميم والإشراف على مراكز البيانات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن مدة العقد 12 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية خلال الربع الثالث من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.050 مليون ريال.
وأضافت أن أمر الشراء الجديد يعد امتدادا لعقد قائم لتقديم خدمات استشارية تتعلق بالتصميم والإشراف على مراكز البيانات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن مدة العقد 12 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية خلال الربع الثالث من عام 2024.