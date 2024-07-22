شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول بـ340.26 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأوضحت أن قيمة التمويل تقدر بنحو 340.265 مليون ريال، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة سندات أمر بقيمة التسهيلات.

وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل الذمم الدائنة للفواتير، وعقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي الأول (اتفاقية تمويل إسلامي).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تاريخ الحصول على التمويل 1446-01-11 الموافق 2024-07-17، مشيرة إلى أن مدة التمويل حتى 16 يوليو 2025.وأوضحت أن قيمة التمويل تقدر بنحو 340.265 مليون ريال، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة سندات أمر بقيمة التسهيلات.وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل الذمم الدائنة للفواتير، وعقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.