شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن» توقع عقدا مع «البلديات والإسكان» بـ628 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لدن للاستثمار عقد مشروع من قبل شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" مع وزارة البلديات والإسكان لتوسعة مقر الوزارة بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 24 يناير الماضي، فيما وقعت العقد اليوم.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 628.093 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 48 شهرا.
وأوضحت أن العقد يشمل: توسعة للمقر الحالي لوزارة البلديات والإسكان وتقع هذه التوسعة داخل حرم مقر الوزارة الواقع على تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.
وتتكون التوسعة من ثمانية أدوار خرسانية منها دورين مواقف تحت الأرض ومتصل بالمبنى القائم بجسر مشاه على مستوى الدور الثالث.
ويشمل تنفيذ المشروع جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني A,B وتنسيق الموقع العام حسب وثائق المشروع من مخططات ومواصفات وجداول كميات.
وأفادت بأن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يبدأ من الربع الأخير من عام 2024 ويستمر طوال مدة المشروع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 24 يناير الماضي، فيما وقعت العقد اليوم.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 628.093 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 48 شهرا.
وأوضحت أن العقد يشمل: توسعة للمقر الحالي لوزارة البلديات والإسكان وتقع هذه التوسعة داخل حرم مقر الوزارة الواقع على تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.
وتتكون التوسعة من ثمانية أدوار خرسانية منها دورين مواقف تحت الأرض ومتصل بالمبنى القائم بجسر مشاه على مستوى الدور الثالث.
ويشمل تنفيذ المشروع جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني A,B وتنسيق الموقع العام حسب وثائق المشروع من مخططات ومواصفات وجداول كميات.
وأفادت بأن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يبدأ من الربع الأخير من عام 2024 ويستمر طوال مدة المشروع.