شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توقع عقدا مع «بي بي إس» بقيمة 9.73 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، اليوم، عقدا مع شركة بي بي إس العربية لتقنية المعلومات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: منح حقوق كمزود خدمة في إم وير للحوسبة السحابية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 9.739 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأفادت بأن العقد يهدف إلى منح الترخيص لشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتزويد خدمات في إم وير للحوسبة السحابية داخل المملكة العربية السعودية لعملائها.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية خلال الربع الثالث من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: منح حقوق كمزود خدمة في إم وير للحوسبة السحابية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 9.739 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأفادت بأن العقد يهدف إلى منح الترخيص لشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتزويد خدمات في إم وير للحوسبة السحابية داخل المملكة العربية السعودية لعملائها.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية خلال الربع الثالث من عام 2024.