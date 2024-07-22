شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الرياض» تستلم كشف حساب عن ضريبة الاستقطاع بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض استلامها، اليوم، كشف حساب لفرع الشركة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن كشف الحساب يوضح مبالغ تم قيدها لصالح فرع الشركة عن ضريبة استقطاع للأعوام 2006-2010م بإجمالي 25,037,415 ريال تم دفعها مسبقا في عام 2021م.
وأوضحت أنها تتابع مع الهيئة لاستكمال إجراءات الاسترداد ومن المتوقع عكس الأثر الإيجابي بعد الاسترداد خلال الربع الثالث من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن كشف الحساب يوضح مبالغ تم قيدها لصالح فرع الشركة عن ضريبة استقطاع للأعوام 2006-2010م بإجمالي 25,037,415 ريال تم دفعها مسبقا في عام 2021م.
وأوضحت أنها تتابع مع الهيئة لاستكمال إجراءات الاسترداد ومن المتوقع عكس الأثر الإيجابي بعد الاسترداد خلال الربع الثالث من عام 2024.