الاقتصاد

«توبي» تتسلم تعويضا عن عقار محل نزاع في الرياض بـ14.58 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تتسلم تعويضا عن عقار محل نزاع في الرياض بـ14.58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) استلامها تعويضها عن عقار محل نزاع بحي الخزامي، الدرعية في الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التعويض عن العقار تقدر بنحو 14.588 مليون ريال، فيما سينتج عن ذلك أثر مالي أرباح رأسمالية بقيمة 7.478 مليون ريال.
وكانت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) قد أعلنت في 22 يناير 2023، استلامها محضر إبلاغ بالتقدير لعقاريها محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى، الدرعية) وقدر التقييم بقيمة (53،853،272) ريال.
وأعلنت الشركة في 6 يونيو الماضي استلامها تعويضاً عن أحد العقاريين بقيمة (39،263،806.41) ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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