شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تتسلم تعويضا عن عقار محل نزاع في الرياض بـ14.58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) قد أعلنت في 22 يناير 2023، استلامها محضر إبلاغ بالتقدير لعقاريها محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى، الدرعية) وقدر التقييم بقيمة (53،853،272) ريال.

وأعلنت الشركة في 6 يونيو الماضي استلامها تعويضاً عن أحد العقاريين بقيمة (39،263،806.41) ريال.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) استلامها تعويضها عن عقار محل نزاع بحي الخزامي، الدرعية في الرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التعويض عن العقار تقدر بنحو 14.588 مليون ريال، فيما سينتج عن ذلك أثر مالي أرباح رأسمالية بقيمة 7.478 مليون ريال.وكانت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) قد أعلنت في 22 يناير 2023، استلامها محضر إبلاغ بالتقدير لعقاريها محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى، الدرعية) وقدر التقييم بقيمة (53،853،272) ريال.وأعلنت الشركة في 6 يونيو الماضي استلامها تعويضاً عن أحد العقاريين بقيمة (39،263،806.41) ريال.