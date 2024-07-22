شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الإثنين 22/7/2024.. تراجع تاريخي لدين مصر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 22/7/2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها ما أعلنه البنك المركزي المصري حول تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

البنك المركزى: الدين الخارجى يسجل تراجعا تاريخيا بـ14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023

كشف مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

وزير الكهرباء: اتفقنا مع الجانب السعودى على بدء تشغيل خط الربط الصيف المقبل

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودى وأن أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمنى وان هناك جهود كبيرة تتم حالياً لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة فى مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.

بدوى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لأباتشى لبحث خطط زيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى الأمريكية والوفد المرافق له بمدينة العلمين الجديدة ، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف.

إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة وظيفة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواد الرياضيات و الدراسات الاجتماعية والعلوم والحاسب الآلي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg. وسيتم نشر إتاحة الاستعلام عن مادتي اللغة الإنجليزية ثم اللغة العرببة في وقت لاحق.

وزير الصناعة يوافق لمصلحة الكفاية الإنتاجية علي إعلان خطة قبول دفعة جديدة

وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإعلان عن خطة قبول دفعة للعام التدريبي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالمراكز والمحطات التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بالمراكز والمحطات التدريبية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

البنك المركزى: قفزة لصافى الأصول الأجنبية لتسجل فائضًا 10,3 مليار دولار بنهاية يونيو

صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10,3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11,4 مليارًا في يناير 2024.

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.