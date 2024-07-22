شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين.. على رأسها المقاولات بنسبة 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، يليه قطاعات البنوك، والطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، ثم قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.07%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 23.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 235.4 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 2.8 مليون جنيه، 214.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 28992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 35590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 6634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6453 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة.