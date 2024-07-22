مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12174 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 28.17 نقطة ليقفل عند مستوى 12174.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 439 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فقيه الطبية، وصدر، والمتحدة للتأمين، ولجام للرياضة، وتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، ومياهنا، وأكوا باور، وأماك، وتالكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.02% و 4.78 % .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، ومهارة، وأنعام القابضة، وصدر، والصناعة الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سماسكو، وفقيه الطبية، ومهارة، ومياهنا، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 277.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26040.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط