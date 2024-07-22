شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام يحصل على شهادة الأيزو "21001" والان مع تفاصيل الخبر

المهندس محمد شيمي: اهتمام كبير بتنمية العنصر البشري.. وتعزيز البرامج التدريبية في المجالات المختلفة

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري فى شركاتها التابعة، والارتقاء بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تعزيز البرامج التدريبية فى المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمى، اليوم الاثنين، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والوفد المرافق له، وتسلمه شهادة الأيزو "21001:2018 ISO " لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الممنوحة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام من قبل المجلس الوطنى، وذلك بحضور حنفى على مدير المركز.

أوضح المهندس محمد شيمى أن إعداد البرامج التدريبية لا بد وأن يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للتدريب وفق طبيعة العمل والأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة، مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجى خاصة فى القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن الاستثمار فى رأس المال البشرى لا يقل أهمية عن الاستثمار فى الآلات والمعدات.

أشار المهندس محمد شيمى إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل فى المصانع والشركات التابعة وتحفيز العاملين لتحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والتشجيع على الإبداع والابتكار، وذلك فى إطار التكامل مع خطط التحديث والتطوير التى يمثل العنصر البشرى أحد أهم محاورها.