بروتوكول تعاون بين جنوب الوادى للبترول وهيئة الطاقة المتجددة

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وقعت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بروتوكول تعاون بهدف تنسيق العمل فى مجال البحث عن البترول وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمحافظتى سوهاج وأسوان.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.



ويتيح هذا التعاون التكامل بين قطاعى البترول والكهرباء للاستفادة القصوى من الثروات البترولية والإمكانيات الهائلة لطاقة الرياح بمحافظتى سوهاج وأسوان مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.



وعقب التوقيع أكد المهندس أشرف بهاء أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية قطاع البترول لتعزيز الشراكات والتكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات للاستفادة المثلى لمواقع الاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى أهمية هذا التعاون فى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الاستفادة والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليد الطاقة الكهربائية.