شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين المملكة وتركيا في القطاعين الصناعي والتعديني والان نبدء بالتفاصيل

التعاون بين السعودية وتركيا

الطلبة السعوديين المبتعثين في تركيا

الدمام - شريف احمد - استكمالًا لتطوير الشراكات الصناعية بين المملكة وتركيا، بحث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فيهما، والبناء المشترك للقدرات الصناعية.والتقى رئيس هيئة الصناعات العسكرية الدكتور خلوق غورغون، ونائب الأمين العام للاتحاد جوخان يوشار، كما رأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والتركي.وانعقد في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية "DEIK"؛ لمناقشة فرص التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بحضور العديد من ممثلي الشركات التركية.كما زار عدة مدن؛ منها أنقرة وإسكي شهير وإسطنبول، تجوّل خلالها ميدانياً في عددٍ من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التركية، منها شركات: ASELSAN، وRoketsan، وTurkish Aerospace، وTEI، وTEI Metal، وTEI Alloys.هذا بالإضافة إلى جامعة الشرق الأوسط التقنية، كما عقد مع مسؤولي تلك الجهات لقاءات ثنائية استعرضت الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، وبناء القدرات الصناعية والمعرفية.من جهة أخرى، التقى في إسطنبول الطلبة السعوديين المبتعثين في تركيا، بحضور الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بأنقرة الدكتور فيصل أسرة.وتأتي زيارة ابن سلمة إلى تركيا وبمعيّته عدد من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الصناعي السعودي، متابعةً للمباحثات التي أجراها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى تركيا في شهر أغسطس الماضي.واستهدفت تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية، وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.