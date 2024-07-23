شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل ترامب.. ارتفاع سعر البتكوين لأعلى مستوياته منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العملة الرقمية بتكوين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون توابع قرار الرئيس الأمريكي جو بادين الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة المشفرة الأكبر في العالم استعادت خسائرها المبكرة لتصل قيمتها إلى حوالي 67.6 ألف دولار للوحدة الواحدة بحلول الساعة التاسعة ونصف تقريبا صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين.

في الوقت الذي تتفاعل فيه الأسواق مع المنافسة المحتملة بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس. ارتفاع سعر البتكوين وقال توني سيكامور المحلل الاقتصادي في شركة آي.جي أستراليا إن ارتفاع سعر البتكوين "يعكس توقع السوق أن الديمقراطيين تحت قيادة كامالا هاريس لن يستطيعوا التفوق على دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض، وأن فجرا جديدا قد بزغ لصعود البتكوين في ظل رئيس أمريكي مؤيد للعملات المشفرة".

وقال بنيامين سيليرماجير مدير الاستثمار المشارك في شركة مانجمنت كابيتال "نتوقع أن تصبح السوق اكثر جاذبية للاستثمار في ظل إدارة ترامب"، مضيفا أنه يتوقع أن تحقق هذه العملات التي تمتلك محركات قيمة حقيقية أداء جيدا.

يذكر أن ترامب، الذي أشار في مرات عديدة إلى تأييده للعملات المشفرة، سيشارك في منتدى خاص بشركات العملات المشفرة يوم 27 يوليو الحالي.