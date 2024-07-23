شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لأسعار الغاز في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تعاملات اليوم الاثنين في أوروبا بتراجع بسيط بعد أن استردت أغلب خسائرها المبكرة، عندما قلص تراجع الإمدادات من النرويج حالة التفاؤل التي خلقها بدء التشغيل التدريجي لإحدى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسعار العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة تصل إلى 3.3% في بداية تعاملات اليوم قبل أن تسترد أغلب خسائرها. الغاز الطبيعي المسال وفي حين استأنفت محطة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية فريبورت إل.إن.جي بعض أنشطتها التي كانت قد توقفت بسبب الإعصار بيريل منذ أسابيع، تضررت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من النرويج إلى الدول الأوروبية الأخرى، بسبب تمديد أعمال الصيانة في منشآت للغاز بالنرويج.

يذكر أن كميات الغاز في أوروبا حاليا تفوق المعتاد في مثل هذا الوقت من العام، لكن تذبذب أسواقها في حال أي اضطراب في الإمدادات يبرز اعتماد القارة المتزايد على الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها من هذا الوقود.