شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يتيح قنوات متعددة للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.



كان الجهاز قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.



قنوات الابلاغ عن المكالمات الازعاجية



وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.



وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.



تأتي هذه الخطوة نتاجًا لما رصده الجهاز خلال الفترة الماضية من تزايد ملحوظ في حجم شكاوى المستخدمين من استقبال مثل هذه المكالمات، وكان الجهاز قد قام منذ العام الماضي بدراسة أفضل التجارب الفنية العالمية المتبعة للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، ووجه شركات المحمول بإجراء التحديثات الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة بالسوق المصري مع إعطاء مهلة مدتها شهر حتى تقوم شركات المحمول بالإطلاق الكامل للخدمة ويقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية المعتمدة بتسجيل بياناتهم.