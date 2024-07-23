شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز بالسوق الأمريكى لـ2.12 دولار فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر مايو 2024 إلى 2.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر أبريل 2024 بمقدار 1.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.08 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى نحو 10.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى حوالي 8.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في حين ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.04 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية