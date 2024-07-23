شكرا لقرائتكم خبر 1800 مخالفة على مصانع ومراكز توزيع غذاء وغرامات بـ4.5 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 1800 مخالفة على المنشآت الخاضعة لإشرافها، فيما فرضت غرامات مالية بأكثر من 4.5 ملايين ريال.وأفادت الهيئة، بأنها كثفت زياراتها الميدانية على المصانع الغذائية ومستودعات مراكز توزيع الغذاء في مختلف مدن ومناطق المملكة، بهدف التأكد من توافر التراخيص اللازمة، والتحقق من وجود نظام «الهاسب» وفعاليته، ووجود نظام تتبع فعال.

وأوضحت أنها رصدت خلال 10 آلاف زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من (25 مايو - 9 يوليو 2024)، نحو 1808 مخالفات.

وذكرت أنها أوقعت غرامات مالية بقيمة 4.59 ملايين ريال. مبينة أنه من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام «هاسب» الخاص بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو عدم فعاليته، وعدم وجود نظام تتبع فعال في المستودعات.

وأشارت إلى أن عدد المنشآت المرخصة التي تمت زيارتها بلغ 4961 منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة 893 منشأة.

ويعد «الهاسب» نظاما وقائيا يُعنى بسلامة الغذاء خلال تحديد الأخطار»HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة «CCPs» التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

وتنفذ «الغذاء والدواء» حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.

وتؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف، لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر، ودعت بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو خلال تطبيق «طمني».

زيارات ميدانية على المصانع الغذائية والمستودعات

الفترة من 25 مايو - 9 يوليو 2024

10,238 زيارة ميدانية.

1808 مخالفات تم تسجيلها.

4,589,500 ريال قيمة الغرامات المالية.

المنشآت المرخصة 4961 منشأة.

المنشآت غير المرخصة 893 منشأة.

عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط.

عدم وجود نظام «هاسب» الخاص بتحليل المخاطر.

عدم وجود نظام تتبع فعال في المستودعات.

أبرز المخالفات: