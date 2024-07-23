شكرا لقرائتكم خبر «حصانة» تتفاهم مع شركة تطوير عقاري لتشييد 4 آلاف وحدة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة حصانة الاستثمارية “حصانة” مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في التطوير العقاري، بهدف تطوير مشروع يمتد على مساحة 1.2 مليون م2 في حي القادسية شمال الرياض.وسيضم المشروع ما يصل إلى 4.000 وحدة سكنية عصرية، إلى جانب المنطقة المخصصة لمتاجر التجزئة والممتدة على مساحة مبنية تبلغ حوالي 100.000م2.

وسيوفر المشروع السكني المتكامل مساحات معيشية وتعليمية ومرافق ترفيهية مع متاجر تجزئة عالية الجودة لتلبية الاحتياجات العصرية المتنامية للعائلات السعودية. كما سيسهم المشروع في توفير فرص تنموية جذابة لشركات التطوير الفرعية العاملة في القطاع الخاص.

وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد القحطاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية و أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري.

ويشكل هذا التعاون شراكة استراتيجية ستستفيد من مكامن القوة المشتركة بين الطرفين وتركز على تخطيط المشاريع المتكاملة، وتطوير البنية التحتية، والمرافق العامة، مع إمكانية تطوير أصول عقارية رئيسة.

وقال القحطاني “يتماشى هذا الاستثمار مع رسالة شركة حصانة الرامية إلى الاستثمار في مشاريع عقارية عالية الجودة بالتعاون مع الشركاء، وبما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لتأمين مستقبل جميع الأجيال السعودية. وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، سيشكل هذا الاستثمار إضافة قيمة إلى الاقتصاد المحلي المزدهر، فضلا عن توفير فرص لبناء الشراكات في القطاع الخاص.”

وأضاف الخنيزي «يشكل التعاون دليلا على التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 من خلال توفير مساحات معيشية عصرية مع مرافق عالمية المستوى لتلبية احتياجات العائلات السعودية».