الوطنية للإسكان ونيفر الكورية تشغلان حلول المدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة الوطنية للإسكان NHC عقد تشغيل حلول المدن الذكية للتوأم الرقمي في منصة بلدي، مع منظومة نيفر السحابية الكورية NAVER Cloud Corporation، لتسهيل التحول الرقمي، وذلك بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ونائب الوزير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان NHC إيهاب الحشاني.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي «الوطنية للإسكان» لتطبيق وتشغيل الحلول والممارسات المبتكرة، مع المنظومات التقنية الرائدة، للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية للقطاعين البلدي والإسكاني، وذلك عبر تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة، لتحقيق مستقبل مستدام، يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية الذكية، وابتكار الحلول التقنية المتطورة، إضافة إلى تعزيز الإمكانات الرقمية في تطوير وتشغيل عدد من المنصات الرقمية الحكومية.

ويتضمن عقد التشغيل مع منظومة نيفر الكورية، وهي إحدى الشركات الرائدة التي تمتلك منظومة واسعة النطاق من حلول الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية المتطورة، التكامل مع مجموعة البيانات والطبقات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية؛ بهدف وضع الأسس الأولية للحلول الرقمية المتقدمة التي تعمل الوطنية للإسكان - عبر منصة بلدي - على تطويرها وتشغيلها في المدن الرئيسة بالمملكة، وتحوي خرائط ثلاثية الأبعاد للمدن، وإنشاء نماذج للمحاكاة كتمثيل افتراضي للتخطيط الحضري، وإدارة السيول، ومراكز الرقابة، والتحكم والرصد.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، إذ تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة، واستقطاب فرص استثمارية نوعية من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى وأسرع في القطاع العقاري، وتقديم حلول رقمية تسهم في تحويل قطاع الإسكان والقطاع البلدي إلى نموذج رائد قادر على تحقيق تطلعات المواطنين، إضافة إلى دعم عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030.