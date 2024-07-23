«منشآت» تترشح لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترشحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد 2024، نظير تطبيقها أفضل المعايير العالمية في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد، تضمنت تبني ممارسات شرائية متميزة، تضمن الشفافية والعدالة وسهولة وصول الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتعد هذه الجائزة العالمية من أرفع الجوائز في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد، وتُمنح سنويا للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، التي تُظهر تميزا استثنائيا في ممارساتها في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد.

يأتي ترشح الهيئة للجائزة كجهة حكومية سعودية في فئتين: «الفئة الأولى: أفضل فريق مشتريات، والفئة الثانية: أفضل مبادرة لإدارة علاقات الموردين»، وذلك بتقدم الهيئة بملفها المعنون الأول: «التأثير المضاعف: كيف يخلق التميز في المشتريات موجة من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية»، والملف الثاني «تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أهمية دور منشآت في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وحققت الهيئة كثيرا من الإنجازات في هذا الشأن، تمثلت في بناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات، خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وأيضا تعزيز دور فريق المشتريات والعقود في الهيئة، خلال بناء العلاقات الاستراتيجية مع الموردين لتحسين جودة المخرجات، وتقليل التكاليف والمخاطر، إلى جانب تطوير عمليات الشراء خلال الأتمتة والاستفادة من تحليلات البيانات لاتخاذ القرارات ذات الفائدة والأثر، مما أسهم في تمكين وإعطاء الهيئة الأولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر، أن الهيئة فازت أخيرا بالمركز الأول لأفضل فريق مشتريات في جائزة منظمة «CIPS» لتميز المشتريات في نسخة الشرق الأوسط 2024.

كما أن ترشح الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد 2024، يعد تأكيدا على التزامها بدعم نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ترشح منشآت للجائزة في فئتين: