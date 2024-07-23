شكرا لقرائتكم خبر السجل العقاري يحقق جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق السجل العقاري جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجيومكانية (SAG) لعام 2024م, التي يقدمها معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) تقديرا لدوره المميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجيومكانية بطرق فريدة ومبتكرة.

جاء ذلك خلال خلال فعاليات مؤتمر (ESRI) الدولي المنعقد في الولايات المتحدة، حيث سلم الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث النظم البيئية ESRI جاك دانجرموند الجائزة للرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، وذلك نظير تميز السجل العقاري في مجال نظم المعلومات الجيومكانية، واستخدامه للتقنيات المكانية والتحليل الاستقرائي للبيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث عمل السجل العقاري على إنشاء خارطة جيومكانية دقيقة تتضمن معلومات وبيانات العقارات في المملكة باستخدام تقنيات (ArcGIS) و(ESRI).

وأوضح السليمان أن حصول السجل العقاري على الجائزة يعد تأكيدا عالميا بمستوى النضج والتطور في التقنيات التي يستخدمها السجل العقاري لتحقيق رؤيته في تأسيس سجل عقاري شامل لجميع بيانات ومعلومات العقارات بالمملكة، حيث يعد المسح الجيومكاني الركيزة الأساسية للتسجيل العيني للعقار.

وقال «إن السجل العقاري منذ إنشائه عمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات في تنفيذ العمليات الجيومكانية التي تشمل الطائرات المأهولة، والطائرات بدون طيار، وأنظمة وحلول جيومكانية رقمية، وتقنيات الاستشعار -عن بعد-، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)».

وبين السليمان أن السجل العقاري سينتج خارطة عقارية موثوقة ومحدثة هي الأولى من نوعها في المملكة، والتي تغطي مساحة تتجاوز أكثر من 100 ألف كم2 في النطاق العمراني، بمستهدفات تصل إلى 8 ملايين قطعة، بحجم بيانات يصل إلى 5000 تيرا بايت.

وأشار إلى أن هذه التقنيات ستسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وضمان استدامته وزيادة جاذبيته الاستثمارية وهو ما سينعكس على إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد مؤتمر (ESRI) الذي انطلق عام 1981م أحد أكبر الفعاليات العالمية لنظم المعلومات الجيومكانية، حيث يحضره الآلاف وتستعرض فيه الجهات الحكومية والخاصة أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في شتى المجالات.