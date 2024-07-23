شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت لقاء تعريفيا بعنوان «دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة»، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الغرفة. وتضمنت محاور اللقاء الذي قدمه مدير عام الشؤون الإعلامية والتواصل بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني, مستقبل الطيران بالمملكة، وأهم التحديات التي تجاوزتها الخطوط السعودية وأبرز أهدافها المستقبلية، والربط اللوجستي، إلى جانب خدمات ومنتجات الحج والعمرة، وإسهام الخطوط السعودية في تكوين الانطباع الأولي لدى الحاج والمعتمر والسائح، ودورها في التعريف بأهم وأبرز المعالم التي تحتضنها المملكة.

وتحدث عن دور «السعودية» في تعزيز المحتوى المحلي في كافة منتجاتها والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، بالإضافة إلى دور الخطوط السعودية الثقافي والسياحي.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.