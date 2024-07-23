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- بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة أطلقتها غرفة ينبع بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بينبع.

وتهدف المبادرة إلى تعليم مستفيدي الضمان الاجتماعي فن صناعة البخور بالطرق التقليدية والحديثة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، والحفاظ على هذا الفن العريق الذي يعكس جزءا كبيرا من الثقافة والتراث السعودي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة أطلقتها غرفة ينبع بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بينبع.وتهدف المبادرة إلى تعليم مستفيدي الضمان الاجتماعي فن صناعة البخور بالطرق التقليدية والحديثة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، والحفاظ على هذا الفن العريق الذي يعكس جزءا كبيرا من الثقافة والتراث السعودي. ويضم برنامج المبادرة دورة تدريبية تسلط الضوء على المكونات الأساسية للبخور وطرق تحضيرها، وتقنيات مزج العطور المختلفة للحصول على روائح مميزة، بالإضافة إلى الخطوات العملية لصنع البخور من البداية حتى النهاية، ونصائح للحفاظ على جودة البخور وتخزينه بشكل صحيح، مما يمكنهم من ابتكار منتجات ذات جودة عالية وجاذبية بصرية.

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