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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ورشة عمل عن زيادة كفاءة إدارة سلاسل القيمة والحد من خسائر منتجات الفاكهة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ورشة عمل عن زيادة كفاءة إدارة سلاسل القيمة والحد من خسائر منتجات الفاكهة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية». وهدفت الورشة التي شارك فيها مجموعة من المزارعين والخبراء إلى تعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الجيدة، وإدارة سلاسل القيمة لتحسين الكفاءة والربحية، وتزويد المزارعين بمعلومات عن أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية لخفض معدلات الفاقد والتلف في المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات المزارعين على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في سلاسل القيمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الزراعية.

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