وزير الطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التقى في الرياض، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمود عصمت.

وبحث الاجتماع، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، سعيا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين، وطموحات شعبيهما.

وناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، والذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، ويُعظّم حجم المردود الاقتصادي والتنموي للمشروعات الكهربائية المشتركة.