شكرا لقرائتكم خبر 4 شركات تفوز بالمنافسة على رخص كشف خام الملح في رأس القرية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت 4 شركات في منافسة الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الفائزة في رخص الكشف هي كل من: شركة الرياض لصناعة الملح المحدودة، وشركة رستن للصناعة، وشركة خالد الزاهد وأولاده، وشركة مصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت في يونيو الماضي أسماء 5 شركات مؤهلة للمنافسة، للحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية.

وأوضحت حينها، أن الشركات المؤهلة للمنافسة هي: شركة الرياض لصناعة الملح المحدودة، وشركة تعدين الأملاح الدولية، وشركة خالد الزاهد وأولاده، وشركة رستن للصناعة، ومصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح.

وبينت الوزارة أن مجمع سبخة رأس القرية هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كلم، وينكشف خام الملح طبيعيا في بعض المواقع على سطحها. كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية، ووفقا للدراسات الجيولوجية السابقة، فإن سمك راسب الملح يصل إلى 5 أمتار في بعض المناطق.

كما أكدت أن خام الملح بالسبخة يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية، لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يتم تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخال من الشوائب، بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.

وشاركت الشركات المؤهلة للمنافسة في حضور ورش العمل الفنية، وفي الزيارات الميدانية للمواقع المخصصة للمنافسة. كما شاركت في المزاد الالكتروني.

يأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية، في إطار الجهود التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع الشفافية ودعم الصناعة المحلية.

الشركات الفائزة: