شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مجمع "أنوبك" يزيد إنتاج مصافى التكرير من السولار ويقلل 40% من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

تعزز مشروعات مصافى التكرير وزيادة طاقات التكرير، تطور قدرات إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز محلياً وكذلك مواجهة تحديات الأسواق العالمية.

ومنذ عام 2016 تم تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير أداء صناعة تكرير البترول، والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد

وتتضمن أهم مشروعات مشروعات التكرير الكبر الجارى العمل بها بإجمالى حوالى 7.5 مليار دولار حيث سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعا، ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية، والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط و توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .

وخلال الأسبوع الجارى تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة اسيوط بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) ، وذلك خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال اقامة المشروع .

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن اولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً و أساسياً لزيادة إنتاج الوقود، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار، وتقليل نحو 40% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة، علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد ولمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط .

واطلع الوزير خلال الاجتماع علي تقدم العمل في استكمال أعمال الانشاءات الجارية بالمشروع في موقع اقامته بمحافظة اسيوط، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل اعطاء دفعات اكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع، وقد بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع 77% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر 2025.

وأكد الوزير أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع .

وشهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .