شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السلع الاستهلاكية ترتفع بقيمة 15 مليون دولار فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية نحو 264 مليون و970 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 249 مليون و948 ألف دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 15 مليون دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها شملت الثلاجات وبلغت قيمتها 20 مليون و203 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 7 ملايين و957 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 12 مليون و246 ألف دولار، يليها واردات الغسالات وبلغت قيمتها 3 ملايين و220 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 571 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت مليوني و649 ألف دولار.

وضمت قائمة الارتفاعات أيضا كلا من أشرطة وأقراض ممغنطة وبلغت نحو 15 مليون و507 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل مليون و107 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 14 مليون و400 ألف دولار، إلى جانب سيارات الركوب وبلغت قيمة وارداتها نحو 169 مليون و797 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 92 مليون و813 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليون و984 ألف دولار.