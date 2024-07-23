شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 في الأسواق عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.

وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن سعر اللحوم"العجالي" يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.