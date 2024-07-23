شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتفقد مشروعات المرافق والطرق بتوسعات المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ..وتنفيذ حملة مكبرة لضبط وصلات مياه الخلسة ورفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية

تفقدت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بتوسعات المدينة بمساحة 10 آلاف فدان تقريبًا، لمتابعة معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، يرافقها المهندس بسام محمد، المشرف على إدارات التنفيذ بالجهاز، ومعاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية وإدارة الأمن.

وشملت الجولة الاطمئنان على سير الأعمال بالمرحلة الأولى لأعمال "تنفيذ شبكة المياه الرئيسية - الفرمة التمهيدية للطرق" لمنطقة جنوب وشمال طريق الضبعة، وتنفيذ شبكات مرافق مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ خط مياه تغذية مطار سفنكس.

وشملت الجولة تنفيذ شبكات الطرق والمرافق الرئيسية بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وتنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة التوسعات، وتنفيذ موزع بمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة3، وبعض المشاريع الاستثمارية، ومشروع تنفيذ طريق الريفيرا " طرق وكهرباء " الواصل من طريق النزهة إلى طريق مصر/اسكندرية الصحراوي بطول ٣ كم.

وخلال الجولة، تم تفقد مشروع جنة٢ " المرحلة الثانية "، وتم مراجعة التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة، والتأكيد على ضرورة أن يتماشى العمل وفقاً للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وفي نهاية الجولة، أكدت المهندسة مروة حسين، على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز والشركات، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها، وطبقًا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية، لجذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

وفي سياق آخر، شنت لجنة وصلات المياه غير القانونية " الخلسة " والقطع بجهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة للكشف على الوصلات المخالفة، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، أن الحملة استهدفت الحي الحادي عشر بجميع مجاوراته، وأسفرت عن ضبط عددٍ من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب.

وطالبت رئيس جهاز المدينة، المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانونى، وسداد المتأخرات، وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن 15100 طوال الـ ٢٤ ساعة.