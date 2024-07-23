شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية "الإدارة والاقتصاد" بحضور وزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكريم د. أشرف صبحى على هامش الحفل بدرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الخريجون قادرون على اقتحام سوق العمل وممارسة "إدارة الأعمال" وفق أحدث الأساليب التكنولوجية د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة خاصة يتوافر لديها برامج كاملة للدراسات العليا

أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيرا لتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد لطلاب العام الدراسي 2023/2024 وسط أجواء مبهجة، حيث أقيم الحفل بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم، وحرص على حضور الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. نهاد المحبوب رئيس الجامعة، ود. أحمد سمير رشدى عميد كلية إدارة واقتصاد.

وحرص د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تهنئة الطلاب وأولياء أمورهم بمناسبة التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث، قائلا :"أثق تماما انكم جميعا تشعرون بالفخر والسعادة لانكم حققتم حلما عظيما باجتيازكم جميع التحديات"، ورحب د. رشدى بالحضور وضيوف الحفل، موجهًا لهم الشكر على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق للساحة التجارية وسوق العمل متسلحين بأحدث الأساليب العلمية والبرامج الحديثة في مجال "إدارة الأعمال"، مشددا على التزام الخريجيين بسلاح العلم والمعرفة على الدوام.

ووجه د. أحمد سمير رشدى حديثه للخريجين قائلا :"إننا نتحدث هنا عن التخرج وحصولكم على درجة البكالوريوس ولكن دعونى أخبركم أن الحياة ليست فقط عن الأرقام والشهادات إنها عن الرحلة التى قطعتموها والتحديات التى تغلبتم عليها والأوقات الجميلة التى عشتم بها معا، احتفظوا دائما بهذه اللحظات الجميلة فى ذاكرتكم واستمتعوا بها فى كل خطوة تخطوها نحو المستقبل"، موجها الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء على الدعم المستمر والذى لولاه ما تم تحقيق العديد من الانجازات المتلاحقة فى وقت قصير.

وأكد د. أحمد سمير رشدى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة خاصة يتوافر لديها برامج كاملة للدراسات العليا بما تشتمل عليه من ماجستير (الأكاديمى والمهنى) فى إدارة الأعمال والمحاسبة وكذلك الدكتوراة المهنية فى إدارة الاعمال والمحاسبة والأولى على مستوى الجامعات العربية فى الماجستير المهنى فى الإدارة الرياضية برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بدرع الجامعة، تقديرا لانجازاته فى قطاع الشباب والرياضة.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (7)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (1)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (2)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (3)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (4)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد (5)