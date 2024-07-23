شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاصمة الإدارية يلتقي مسئولي الشركات المنفذة لأعمال الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عبدالرازق" يحذر الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال والصيانة للطرق من التباطؤ أو التقاعس

عقد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، اجتماعاً موسعا مع الشركات المسند لها الأعمال التنفيذية وكذا الشركات المسند لها أعمال الصيانات الخاصة بالطرق والمحاور الرئيسية بجميع القطاعات الخاصة بالمدينة ومن أبرزها: (محور محمد بن زايد الجنوبي - طريق 4 - طريق 11 - طريق MU32 - طريق 15/16 - الحي الحكومي)، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمكاتب الاستشارية.

واستهل المهندس أحمد عبدالرازق، الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستمع إلى المعوقات التي تواجه بعض الشركات، والملاحظات التي قد تطرأ على الأعمال في المواقع، كما شدد على جميع الشركات ببذل المزيد من العمل والجهد لإنهاء جميع الأعمال في التوقيتات المحددة، وبالجودة والمواصفات المتفق عليها.

ووجه " عبدالرازق " تحذيرات شديدة اللهجة إلى جميع الشركات بأنه لا مجال للتخاذل أو التباطؤ في أعمال التنفيذ، أو الصيانات والمتابعة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التقاعس عن تنفيذ الأعمال المطلوبة، وإسناد الأعمال الموكلة لشركات أخرى.

وطالب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي الشركات العاملة بالمتابعة والصيانات للطرق والمحاور والزراعات بالجزر الجانبية، والوسطى، موجهاً الدعوة للجميع بالتكاتف من أجل إنجاز الأعمال.