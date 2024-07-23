شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصنعا لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مصنع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية التابع لشركة فيلكس بي فيلمز "مصر" داخل المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وأجرى كامل الوزير جولة داخل مصنع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمشاهدة ومتابعة مراحل التنصيع، واستمع لشرح مفصل لمراحل إعادة التدوير من خلال مجموعة من المسؤولين عن كل مرحلة داخل المصنع.

ويجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رفقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة داخل المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من خطوط الانتاج ومحطات معالجة الصرف الصناعي والمشروعات البيئية.

وحضر الجولة التفقدية الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة الرئيس التتفيذي لمركز تحديث الصناعة، واستمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، خلال الجولة في البداية لعرض توضيحي لتفاصيل عمل مجموعة التنمية الصناعية IDG وهي أول وأكبر المطورين الصناعيين المتخصصين في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية المتكاملة.