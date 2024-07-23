شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الغذائية" توقع مذكرة تفاهم مع غرفة مغربية لإقامة شراكة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بالمملكة المغربية تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلي تعزيز التعاون نحو إقامة شراكة أعمال في قطاع التصنيع الغذائي والصناعات والخدمات المرتبطة به كالتغليف والتعليب والتعبئة والتبريد، وغيرها.

وجاء ذلك خلال لقاء مشترك لبحث سبل التعاون حيث مثل مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في هذا اللقاء سعيد بدر.

ويأتي التوقيع علي مذكرة التفاهم تماشيا مع الإرادة المشتركة لخلق المناخ الملائم لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات، واعتماد إجراءات متعلقة بتبادل الخبرات ودعم التنمية الاقتصادية والتحديث التكنولوجي والتدريب.

وأكدت الغرفة في بيان لها، أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم تنفيذ برنامج عمل مشترك لتعزيز نمو وتطور قطاع الصناعات الغذائية من خلال وضع إجراءات تهدف إلى تقديم الاستشارات اللازمة للشركات بشأن فرص التبادل التجاري بين الجهتين وتسهيل التقارب بين العاملين بقطاع التصنيع الغذائي في مصر ومنتسبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس المغربية.

هذا وتشمل بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، دراسة إمكانية تعزيز الشراكة بين الجهتين وتبادل الخبرات والتجارب وخاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للشركات في قطاع التصنيع الغذائي، وانجاز المشاريع الاستثمارية، وتنظيم لقاءات شراكة مع ممثلي الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية كالتغليف والتعليب والتعبئة والتبريد، وغيرها وتبادل وفود رجال الأعمال الي جانب التعريف بالمعارض والفعاليات والمشاركة فيها.



