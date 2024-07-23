وزير الإسكان يلتقي أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: نحرص على التواصل المستمر مع نواب البرلمان وهدفنا جميعا خدمة المواطنين



التقي المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء البرلمان "مجلسي النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة.

وقال المهندس شريف الشربينى: نحرص على التواصل المستمر مع نواب البرلمان، وسيكون هناك لقاءات دورية في مواعيد محددة نخطر بها أعضاء البرلمان، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر، وكذا الحرص على حضور جلسات البرلمان المختلفة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن لقاءه بأعضاء البرلمان شهد بحث العديد من مطالب ناخبيهم سواء ما يتعلق بسرعة توصيل الخدمات المختلفة، خاصة الصرف الصحي، أو ما يتعلق بمشروعات الإسكان المختلفة التي تنفذها الوزارة لمختلف شرائح الدخل، مؤكداً انه مستعد للتواصل الدائم مع النواب، فهدفنا جميعآ هو خدمة المواطنين.