شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.42 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار سنتين، إلى 82.42 دولار للبرميل، وفي المقابل، انخفض سعر خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكى، لشهر سبتمبر بمقدار سنتين أيضًا، مسجلاً 78.38 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضى فى وقت لاحق اليوم، فى حين تصدر بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية غدًا الأربعاء.